В Пентагоне говорят о "зеленом свете" от Байдена на обучение украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден уже дал согласие на то, чтобы союзники начинали обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

От журналистов прозвучал вопрос о том, на какой стадии сейчас утверждение плана обучения для украинских пилотов со стороны США.

"Как вам известно, ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. Мы уже, и президент уже "дал зеленый свет" на проведение и поддержку обучения", – сказала пресс-секретарь, добавив, что не может предоставить информацию о том, когда могут начать учиться конкретные пилоты.

Напомним, в середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее говорил, что F-16 могут появиться у украинской армии до конца этого года.