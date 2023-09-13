Кабинет министров Литвы в среду одобрил поправки в закон, обеспечивающие использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций, на восстановление Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Законопроект, представленный литовским Министерством иностранных дел, предусматривает, что средства будут перечислять в Фонд сотрудничества в целях развития и использовать для реализации проектов, связанных с восстановлением Украины.

В нем также говорится, что бюджетные средства, полученные от конфиската, будут поступать в этот фонд.

"Такой шаг продемонстрировал бы твердую приверженность Литвы оказанию поддержки Украине, которая страдает от российской агрессии, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению фундаментального принципа, согласно которому агрессор должен компенсировать нанесенный им ущерб", – говорится в сопроводительном письме проекта.

Для того чтобы документ окончательно вступил в силу, его должен одобрить Сейм Литвы.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, наказывается штрафом в размере от 200 евро до 6 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что Литва прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, что едут транзитом в Калининградскую область.

Следом за Литвой о таком решении объявили Латвия и Эстония.