Армения больше не считает РФ гарантом безопасности – премьер
Российское вторжение в Украину показало, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, несмотря на опасения возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.
Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Европейская правда".
"В результате событий в Украине возможности России изменились", – сказал Пашинян.
По его словам, Москва стремится избежать удаления Азербайджана и своего близкого союзника Турции, стратегическая важность которых для Кремля возросла с началом войны против Украины.
"Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но мы должны иметь способы избежать того, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", – отметил армянский премьер.
Пашинян добавил, что для Армении обращение к России каждый раз, когда вспыхивает конфликт, является просто нежизнеспособным.
"Модель, по которой мы имеем проблемы с нашими соседями и вынуждены обращаться к другим защитить нас – неважно, кто эти другие, – является очень уязвимой моделью", – подчеркнул он.
Перед этим Никол Пашинян заявлял, что зависимость Армении в сфере безопасности от одного центра, которым была Россия, оказалась стратегической ошибкой.
В начале этого года Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения организации. Затем Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.
В мае армянский премьер Никол Пашинян заявил, что выход страны из ОДКБ не снят с повестки дня.