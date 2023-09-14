Российское вторжение в Украину показало, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, несмотря на опасения возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Европейская правда".

"В результате событий в Украине возможности России изменились", – сказал Пашинян.

По его словам, Москва стремится избежать удаления Азербайджана и своего близкого союзника Турции, стратегическая важность которых для Кремля возросла с началом войны против Украины.

"Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но мы должны иметь способы избежать того, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", – отметил армянский премьер.

Пашинян добавил, что для Армении обращение к России каждый раз, когда вспыхивает конфликт, является просто нежизнеспособным.

"Модель, по которой мы имеем проблемы с нашими соседями и вынуждены обращаться к другим защитить нас – неважно, кто эти другие, – является очень уязвимой моделью", – подчеркнул он.

Перед этим Никол Пашинян заявлял, что зависимость Армении в сфере безопасности от одного центра, которым была Россия, оказалась стратегической ошибкой.

В начале этого года Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения организации. Затем Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

В мае армянский премьер Никол Пашинян заявил, что выход страны из ОДКБ не снят с повестки дня.