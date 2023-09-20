Заместитель министра экономики и торговли и торговый представитель Украины Тарас Качка выразил надежду, что Киеву не придется вводить торговое эмбарго против Польши.

Об этом он сказал RMF 24, сообщает "Европейская правда".

"Я ожидаю, что мы не будем вводить эмбарго (на польские продукты питания. – Ред.). Это последний пункт в плане действий, который мы принимаем", – заявил заместитель министра экономики и торговли Украины.

Качка заверил, что первым пунктом плана Украины является поиск договоренности с Польшей.

"Мы представили механизм совместного контроля за этими четырьмя зерновыми продуктами, чтобы обеспечить интересы польских фермеров. Мы отходим от общего запрета. Польша будет решать, сколько зерна пускать на свой рынок", – сказал Качка.

Он надеется, что этот шаг поможет восстановить торговые отношения и учтет интересы фермеров в Польше.

"Этот механизм украинское правительство ввело вчера. Мы говорили об этом с Евросоюзом, Болгарией и другими странами. Болгария и Румыния говорят, что это хорошая идея", – отметил Качка.

По его словам, Киев все еще ждет реакции польских властей на это предложение.

"Если украинец хочет продать, например, кукурузу в Польшу, он обращается в Министерство экономики, я обращаюсь к Польше, есть ли решение: впускаем. Нет, то нет. Это ручное управление, но оно позволяет отойти от общих запретов", – пояснил он.

Качка накануне в интервью Rzeczpospolita заявил, что Украина готова ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в ответ на односторонние ограничения Польши, Венгрии и Словакии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".

Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".