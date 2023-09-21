Словакия заявила, что Украина пообещала не жаловаться на нее в ВТО

В Министерстве сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии заявили, что благодаря прогрессу в зерновых переговорах между Киевом и Братиславой Украина пообещала не жаловаться на Словакию в ВТО и не запрещать импорт словацких продуктов.

Об этом словацкому агентству TASR заявила представитель департамента коммуникаций министерства Кристина Юричкова, пишет "Европейская правда".

"Министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Словацкой Республики Йозеф Биреш оценил онлайн-встречу с украинским министром в среду как конструктивную, поскольку они договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий", – сказала Юричкова.

По ее словам, пока эта система не будет запущена и протестирована на полную функциональность, запрет на импорт четырех товаров из Украины, который правительство Словакии утвердило с 16 сентября до конца 2023 года, остается в силе.

По словам Юричковой, аграрный министр Биреш попросил своего украинского коллегу прекратить все действия, связанные с процедурой против Словакии в ВТО, о которой объявила Украина, а также отозвать заявления об остановке импорта агропродукции из Словакии в Украину. "Министр Сольский пообещал прекратить эти действия с 20 сентября", – добавила она.

После встречи 20 сентября стало известно, что Словакия уже изучает предложенный Украиной план по экспорту сельскохозяйственной продукции и считает его потенциально приемлемым.

Министры договорились как можно быстрее доработать план, а также координировать ситуацию.

Украина официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО после того, как три государства ввели односторонние запреты на импорт из Украины четырех видов агропродукции.