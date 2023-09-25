Франция все-таки забирает дипломатов из Нигера и до конца года выведет военный контингент

Париж после длительных попыток сохранить присутствие в Нигере после военного переворота все же принял решение забрать из страны своих дипломатов и военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien и AFP.

Президент Эмманюэль Макрон в воскресенье сказал в телеэфире, что французские дипломаты, а затем и военные, покинут страну.

"Франция решила отозвать своего посла. В последующие часы наш посол и несколько дипломатов вернутся во Францию", – объявил он.

"Мы завершаем военное сотрудничество с Нигером. Развернутые там военные также вернутся до конца года", – добавил Макрон, отметив, что считает французскую операцию "Бархан" в Сахеле успешной.

Хунта, пришедшая к власти в Нигере, назвала заявления Макрона "историческим моментом" и "шагом к суверенитету".

Остаётся вопрос по поводу того, как французские дипломаты и военные будут покидать страну, поскольку агентство по безопасности воздушного движения в Африке и Мадагаскаре (ASECNA) объявило, что новые де-факто власти в Нигере закрыли воздушное пространство для французских самолётов.

Макрон в своих комментариях упомянул, что Париж будет вести переговоры с путчистами, "потому что хочет, чтобы все это произошло мирно".

В Нигере находятся около 1500 французских военных в рамках контингента для борьбы с джихадистами в Сахеле.

Напомним, вскоре после военного переворота путчисты требовали, чтобы посол Франции покинул страну или чтобы Париж признал новую власть. Париж проигнорировал ультиматум.

Впоследствии в сентябре Макрон говорил, что дипломаты фактически стали заложниками в помещении дипмиссии и питаются военными сухпайками, поскольку подвоз продуктов для них не разрешают.

Военный переворот в Нигере стал уже третьим таким в регионе за последние годы – после событий в Мали и Буркина-Фасо в 2021 и 2022 годах, после чего французским войскам пришлось уйти оттуда.

Поворот ситуации в Нигере называют особенно болезненным для Макрона, поскольку он надеялся, что после этих переворотов Нигер будет особым партнером Франции и "хабом" для французского присутствия в Сахеле. Насколько известно, Макрон продолжает поддерживать связь со свергнутым и заключённым в собственной резиденции президентом Нигера Мохамедом Базумом.