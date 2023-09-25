Лидеры Азербайджана и Турции обсудили создание сухопутного коридора через Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых намекнул на перспективу создания сухопутного коридора между странами через Армению, которая выступает против этой идеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Для переговоров с Алиевым Эрдоган прибыл в Нахичевань – полосу азербайджанской территории, расположенной между Арменией, Ираном и Турцией, где собственно и предлагают проложить коридор.

В 2021 году азербайджанский лидер угрожал создать такой коридор "нравится это Армении или нет".

На совместной пресс-конференции Алиев пожаловался на то, что советская власть считала часть территории, которая, по его словам, должна была бы принадлежать Азербайджанской советской республике, землей, принадлежащей Армянской советской республике.

"Таким образом, сухопутная связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью (эксклавом) была прервана", – жаловался Алиев.

Эрдоган и Алиев должны были проинспектировать недавно модернизированный военный объект в Нахичевани и принять участие в церемонии закладки нового газопровода из Турции.

Идея так называемого Зангезурского коридора даст Азербайджану беспрепятственный доступ к Нахичеванской Автономной Республике без армянских контрольно-пропускных пунктов через провинцию Сюник в Армении.

Ереван постоянно возражал против этого, утверждая, что "логика коридора" отклоняется от трехстороннего заявления о прекращении огня, после окончания второй Карабахской войны.

Ереван называет неприемлемым навязывание Армении экстерриториального коридора, который пройдет через ее территорию, но будет вне ее контроля.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, и объявил о ее окончании на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

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