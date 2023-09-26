США официально подтвердили, что передали Киеву перечень "приоритетных реформ"

Соединенные Штаты официально подтвердили, что направили на рассмотрение Киева и международных доноров перечень "приоритетных реформ", о чем сначала сообщила "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине.

Посольство подтвердило, что США предложили список приоритетных реформ для Украины для дальнейшего обсуждения.

"В рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем ее успеха, США предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи в рамках Координационной платформы доноров в Брюсселе.

Список предоставлен как основа для консультаций с украинской властью и ключевыми партнерами как составляющая нашей продолжающейся поддержки для Украины и ее усилий для интеграции в Европу – цели, которую США решительно поддерживают", – отмечают в заявлении.

Как объясняют, цель письма – определить приоритеты и согласовать работу над реформами между Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

"Как отметил президент Байден во время встречи с президентом Зеленским в Белом доме, "так же как мы настроены помогать украинцам защищаться сейчас, мы готовы помогать им восстанавливаться и отстраиваться для дальнейшей жизни, в том числе поддерживать реформы для борьбы с коррупцией, создавать среду, где бизнес может процветать и куда американский и европейский бизнес захочет инвестировать", – добавляют в заявлении.

Напомним, "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что из Белого дома направили Киеву и партнерам в Координационной платформе доноров письмо с перечнем реформ, на которые предлагают ориентироваться в решениях о помощи Украине.

УП опубликовала полный его перевод, уточнив также, что он является предварительным рабочим проектом.

Напомним, США недавно назначили спецпредставителя по вопросам восстановления Украины. Ее полномочия охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.