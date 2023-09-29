Палата представителей США одобрила выделение Украине $300 млн

Палата представителей Конгресса США поздно вечером в четверг проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов на поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Эти средства были исключены из проекта оборонного бюджета США и за их принятие голосовали отдельно.

Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму на сумму 826 миллиардов долларов.

Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Накануне стало известно, что республиканцы в Палате представителей США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них отдельно, несмотря на обещания спикера Кевина Маккарти этого не делать.

300 миллионов долларов, о которых идет речь, не связаны с дополнительным финансированием в размере 24 миллиардов долларов для Украины и связанными расходами, которое Белый дом запросил в августе – и которое так же вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.

На этом фоне Сенат США согласовал альтернативный проект краткосрочной бюджетной резолюции, где, среди прочего, предусмотрены более 6,1 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в частности 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда – на экономическую поддержку.

Но Кевин Маккарти уже заявил, что среди членов палаты не найдется голосов для поддержки бюджетного предложения Сената.