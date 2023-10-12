Швеция впервые вынесла судебный приговор за язык ненависти после сожжения Корана

В Швеции впервые мужчину признали виновным и осудили его за язык ненависти из-за сожжения Корана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Серия таких акций в Швеции ранее вызвала возмущение в мусульманском мире и усилила оппозицию Турции по одобрению заявки Швеции на членство в НАТО.

Эти акции также разожгли дебаты о правовых возможностях запретить людям публично осквернять священную книгу ислама.

В четверг районный суд Линчепинга признал виновным 27-летнего мужчину в "агитации против этнической или национальной группы" и вынес условный срок: в течение двух "испытательных" лет подсудимому грозит иное наказание, если его осудят повторно.

Суд решил: хотя сожжение Корана само по себе не является незаконным, обвиняемый намеревался угрожать мусульманам, когда опубликовал видео, на котором он сжигает книгу.

Видео он опубликовал 11 сентября 2020 в Twitter. На нем было изображено сжигание Корана рядом с беконом на гриле – мясом, которое многие мусульмане не едят.

"Суд установил, что видео направлено на мусульман, а не на ислам как религию. Содержание видео и способ, которым оно было опубликовано, четко показывает, что основной целью подсудимого не могло быть ничего другого, кроме угроз и выражения неуважения", – говорится в заявлении суда.

Швеция объявила о повышенном уровне террористической угрозы после демонстраций с сожжением Корана.

Правительство страны приступило к расследованию возможных законодательных изменений, которые позволят полиции блокировать такие меры по соображениям национальной безопасности.