Европарламент поддержал ликвидацию ХАМАС и гумпомощь палестинцам

Европейский парламент в четверг принял резолюцию относительно последнего обострения на Ближнем Востоке, осудив действия террористической группировки ХАМАС, но предостерегая относительно гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

Резолюция, которую поддержали 500 евродепутатов и отклонил 21, выражает поддержку Израилю и подчеркивает необходимость "ликвидации террористической организации ХАМАС" и осуждает ее нападения на гражданское население.

Евродепутаты также требуют от ХАМАС немедленного освобождения всех заложников и подтверждают право Израиля на самооборону, "закрепленное и ограниченное международным правом".

В то же время резолюция призывает к "гуманитарной паузе" в боевых действиях и выражает "серьезную обеспокоенность" ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа. В этой связи Европарламент подчеркивает необходимость дальнейшей гуманитарной поддержки гражданского населения, но при условии контроля, чтобы эта помощь не попала в руки террористов.

Документ также содержит упоминания о росте актов антисемитизма с момента нападения ХАМАС на Израиль и призывы расследовать роль Ирана, Катара и России в обострении на Ближнем Востоке.

Напомним, в минувшие выходные страны-члены Европейского Союза приняли свое заявление по обострению на Ближнем Востоке, в котором изложили общую позицию ЕС относительно текущего хода событий.

Кроме того, ЕС объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, а также утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газы до 75 миллионов евро.

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