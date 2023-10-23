В ЕС обсуждают призыв к "гуманитарной паузе" в войне между Израилем и ХАМАС

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник призвал ускорить доставку помощи в сектор Газа и заявил, что Евросоюз обсуждает призыв к "гуманитарной паузе" в кампании Израиля против ХАМАС.

Об этом Боррель сказал перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, мы обсудим гуманитарную паузу. В Каире (на саммите для поиска путей решения палестино-израильского конфликта. – Ред.) это активно обсуждали и генсек ООН призвал к этому", – отметил Боррель.

Он выразил уверенность, что этот вопрос будет на повестке дня следующей встречи лидеров ЕС.

"Что важно, так это больше, быстрее... заняться основными вещами, которые позволят восстановить водо- и электроснабжение (в секторе Газы. – Ред.)", – сказал также Боррель.

Европейский парламент 19 октября призвал к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС и выразил "серьезную обеспокоенность" ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Израиль взял сектор в полную осаду с начала войны, начавшейся после нападения ХАМАС, отказываясь пропускать топливо, воду и продовольствие.

Армия Израиля проводит кампанию массированных бомбардировок сектора Газа с 7 октября, но до сих пор не начала свою наземную военную акцию.

По данным СМИ, правительство США давило на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь Газе.



