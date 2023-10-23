Премьер Швеции рад "приятной новости" из Турции о вступлении страны в НАТО

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон приветствовал решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана передать парламенту протокол о ратификации вступления Швеции в Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Кристерссон заявил, что передача вопроса о вступлении Швеции в НАТО на рассмотрение парламента – это "приятная новость".

"Мы рады, что президент Турции Эрдоган передал ратификационные документы в турецкий парламент. Теперь парламенту остается рассмотреть этот вопрос. Мы с нетерпением ждем членства в НАТО", – добавил он.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии SVT также приветствовал решение Эрдогана.

"Мы с нетерпением ждем скорейшего обретения полноправного членства. Это хороший шаг в правильном направлении", – сказал он.

Ранее в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда законодательный орган соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию. Кроме того, Анкара заявляла, что членство Стокгольма в Альянсе зависит от продажи Турции американских истребителей F-16.

Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала и Венгрия.