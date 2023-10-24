Шольц хочет обеспечить постоянную финансовую поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении добиться постоянных финансовых обязательств для Украины от ЕС до конца 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, сообщает FAZ.

Федеральный канцлер пообещал работать над тем, чтобы до конца года в Евросоюзе приняли конкретные решения для обеспечения стабильной поддержки Украины на последующие годы, имея в виду декабрьский саммит ЕС.

"Уже на заседании Европейского Совета в конце этой недели мы подтвердим нашу общую волю предоставить финансовую поддержку Украине", – отметил Шольц.

По словам канцлера, на европейском уровне должен быть создан отдельный фонд для Украины, который бы объединял гранты и кредиты, а также координировал частные и государственные инвестиции.

Комментируя дебаты о вступлении Украины в ЕС, глава немецкого правительства отметил, что темпы процесса вступления будут зависеть от реформ в Украине.

"Каждая из этих реформ будет способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата. Германия будет поддерживать Украину на пути в ЕС всеми силами", – сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена представить 8 ноября положительную оценку прогресса, достигнутого Украиной в подаче заявки на членство в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия на фоне предстоящего принятия решения о начале переговоров о вступлении с Киевом.

Президент Владимир Зеленский обратился во вторник к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Европейская комиссия даст положительное заключение для начала переговоров о вступлении до конца этого года.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.