Глава Евросовета: Украина может принадлежать к ЕС в 2030 году

Президент Европейского совета Шарль Мишель высказался за присоединение Украины к ЕС до 2030 года – при условии, что обе стороны выполнят свою "домашнюю работу".

Об этом Мишель сказал в интервью изданию Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Да, Украина может стать частью ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свое домашнее задание", – заявил Мишель.

Украина и другие страны-кандидаты, по его словам, должны внедрять реформы, бороться с коррупцией и выполнять требования законодательства.

"Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, где наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений", – добавил глава Евросовета.

Мишель сказал, что ЕС не можем больше терять время.

"Страны Западных Балкан, например, 20 лет ждали вступления в ЕС, там усиливается влияние России и Китая. А процветающая и безопасная Украина – в наших собственных интересах. Их сопротивление России показало, что Украина должна быть в ЕС: Украина должна быть в ЕС. И уже скоро, а не когда-то. Это также доказало бы, что ЕС способен к геополитическим действиям", – считает глава Евросовета.

Как известно, вопрос реформы Евросоюза активно обсуждают на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.

12 экспертов по просьбе Франции и Германии, которые считаются самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что реформа ЕС не должна использоваться для торможения приобретения членства новыми странами.

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