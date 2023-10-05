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Шестнадцатый "Рамштайн" состоится 10 октября в Брюсселе

Четверг, 5 октября 2023, 22:26

Министерство обороны США анонсировало шестнадцатую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая состоится 10 октября в Брюсселе в офлайн-формате.

Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Пентагона, пишет "Европейская правда".

В 16-м "Рамштайн" примут участие министр обороны США Ллойд Остин и новоназначенный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

"Министр и председатель ОКНШ присоединятся к министрам обороны и высшему военному руководству из почти 50 стран, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества, направленную на обеспечение украинского народа средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории", – отметили в Пентагоне.

Там также объявили об участии Ллойда Остина в заседании министров обороны стран НАТО 12 октября в штаб-квартире Альянса.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

В предыдущем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 19 сентября впервые принимал участие новый министр обороны Рустем Умеров. По его итогам стороны договорились начать инициативу создания Capabilities Coalition (Коалиция возможностей).

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