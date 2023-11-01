Турция не будет спешить рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО

Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, турецкие парламентарии обсудят вопрос членства Швеции в Альянсе, "когда придет время... в рамках их собственных приоритетов".

"Членство Швеции в НАТО – это лишь одно из международных соглашений в нашей повестке дня, которое ждет ратификации. То, что является насущным для других, не обязательно является насущным для нас", – отметил Фуат Октай.

Законопроект о членстве Швеции в НАТО должен быть одобрен комитетом перед голосованием в полном составе парламента, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подпишет его как закон.

Ранее турецкая провластная газета Cumhuriyet написала, что "Партия справедливости и развития" (ПСР) президента Эрдогана не ожидает голосования за вступление Швеции в НАТО до конца года.

По данным Cumhuriyet, в турецком парламенте признают, что Швеция выполнила все выдвинутые Анкарой требования по борьбе с терроризмом и поставкам оружия, но возмущены акциями по сожжению Корана в стране. Поэтому партия власти не склонна "торопить" процесс ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО, говорится в материале.

Cumhuriyet также утверждает, не уточняя источники информации, что Эрдоган может использовать вопрос ратификации членства Швеции в НАТО как рычаг влияния на Израиль, чтобы тот остановил обстрелы сектора Газы.

Как известно, Эрдоган на прошлой неделе после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила также Венгрия.