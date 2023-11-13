В Польше начинает работу новый Сейм

В понедельник 13 ноября в Польше официально начинает работу новый созыв парламента.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Первое заседание Сейма собирается на 12 часов. После гимна к новоизбранным депутатам обратится президент Анджей Дуда, а после него – старший маршалок Марек Савицкий.

Далее состоится определение мест депутатов в зале, избрание маршалка (спикера) Сейма, процедура присяги новоизбранных депутатов.

Процедуру избрания спикера организует старший маршалок. Номинировать кандидатов на эту должность могут группы от 15 депутатов и больше.

Избрание происходит, если кандидат получит абсолютное большинство голосов при присутствии в зале не менее половины от общего количества депутатов.

Если кандидатов несколько и ни один не получает необходимого большинства, голосование повторяется с выбыванием кандидата, который получает меньше всего голосов. Если и после этого спикер не избран, процедура выборов повторяется.

Из предварительных договоренностей и коалиционного соглашения оппозиционных партий – "Гражданской платформы", блока "Третий путь" и "Левых" – известно, что спикером на первые два года каденции парламента должны избрать лидера "Польши 2050" в составе "Третьего пути" Шимона Головню.

Также во время первого заседания происходит формальная отставка предыдущего премьер-министра, а президент принимает ее и предоставляет мандат на формирование правительства избранному для этого кандидату.

Напомним, на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда объявил, что поручит формирование нового правительства после парламентских выборов 15 октября действующему премьер-министру от партии власти "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому.

Хотя "ПиС" и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. Поэтому с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции, которая уже подготовила коалиционное соглашение.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.

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