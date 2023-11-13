Пентагон заявил о новых ударах США по военным объектам в Сирии

Вооруженные силы США нанесли удары по военным объектам на востоке Сирии, используемых иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, чье заявление распространил Пентагон.

По его словам, США нанесли высокоточные удары в ответ на нападения, которые продолжаются на американский персонал в Ираке и Сирии.

Он уточнил, что Соединенные Штаты нанесли удары по военным объектам вблизи городов Абу-Камаль в Ираке и Маядин в Сирии.

"Для президента (Джо Байдена) нет высшего приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он дал понять, что США будут защищать себя, свой персонал и свои интересы", – отметил Остин.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты второй раз за последние недели нанесли удары по складу оружия на востоке Сирии, который, по данным Пентагона, использовал иранский Корпус стражей исламской революции и связанные с ним группы.

Ранее Пентагон заявил, что имеет четыре направления деятельности на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля против боевой группировки ХАМАС.

Перед этим сообщалось, что США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.