В Португалии объявили досрочные выборы на фоне коррупционного скандала в правительстве

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в четверг объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошти на фоне коррупционного скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Publico.

"Я принял решение о роспуске Ассамблеи (парламента. – Ред.) Республики и назначении выборов на 10 марта 2024 года", – объявил президент, подчеркнув, что принял решение после консультаций с парламентскими партиями и Государственным советом (совещательным органом при президенте Португалии).

До проведения выборов Антониу Кошта будет оставаться исполняющим обязанности премьер-министра Португалии, что позволит одобрить бюджет и выполнить необходимые для получения средств ЕС обязательства.

Де Соуза во вторник принял отставку Кошты на фоне коррупционного скандала из-за разрешений на разработку месторождений полезных ископаемых.

На днях в Португалии прошли обыски в резиденции экс-премьера Антониу Кошты и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода. Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

По данным прокуратуры, в отношении Кошты будет проведено независимое расследование Верховным судом – высшей судебной инстанцией, которая имеет полномочия проводить расследование по делам высших должностных лиц государства.

Отметим, что последнее голосование в парламент состоялось только в январе 2022 года, тогда большинство смогла получить левоцентристская Социалистическая партия Кошты.

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