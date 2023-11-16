Ирландия позволит украинским беженцам поехать домой на зимние праздники

Украинским беженцам будет разрешено поехать домой на Рождество и временно покинуть предоставленное в Ирландии жилье, что является значительным поворотом в политике правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Irish Mirror.

В прошлом месяце было объявлено, что беженцы, которые поедут в Украину на праздники, могут потерять свое жилье.

Это изменение в политике рассматривалось как первое в череде мер, направленных на то, чтобы сделать Ирландию менее привлекательной для тех, кто бежит от войны в Украине.

Однако, теперь Министерство по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи приняло решение о том, что беженцы могут отсутствовать в предоставленном государством жилье в период с 22 декабря по 5 января, не уведомляя об этом власти заранее.

Как отмечает издание, изменение политики, похоже, не учитывает, что Рождество традиционно празднуется в Украине 7 января (по крайней мере так было до 7 января 2023 года, – ред.), а праздничные мероприятия продолжаются с 6 января до праздника Крещения 19 января.

Беженцы должны вернуться в свои дома в Ирландии до 5 января, иначе они рискуют потерять свое жилье, а любые личные вещи, оставленные здесь, будут утилизированы через 60 дней.

Согласно новым правилам, лица, ищущие убежища, должны будут продолжать платить обязательный взнос за свое жилье во время своего отсутствия.

Любое несанкционированное отсутствие после этой даты будет рассматриваться как отказ, и жилье может быть перераспределено, предупредил департамент в документе, опубликованном во вторник вечером.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.

В этом году, из-за огромного давления на жилищный сектор, ирландское правительство начало рассматривать меры для того, чтобы сделать Ирландию менее привлекательной для тех, кто бежит от войны в Украине.

Ирландское правительство намерено до конца 2023 года обязать украинских беженцев платить за свое жилье и изменить их социальные выплаты.

Кроме того, как сообщало Irish Examiner, Ирландия может ограничить срок пребывания украинцев в государственных помещениях.