Bloomberg: США и ЕС предлагают разместить миротворцев в Газе

США вместе с ЕС продвигают план, который предусматривает размещение миротворцев ООН в Газе после завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg стало известно от источников.

В материале говорится, что дискуссии на тему размещения миротворцев пока предварительные и начались в связи с усилением давления на Запад из-за действий Израиля в секторе Газы.

По словам собеседников агентства, американские и европейские чиновники признают, что остаются большие вопросы относительно того, будет ли такая операция эффективной.

Кроме того, они отмечают, что Израиль остается крайне скептически настроенным относительно такого плана, однако по их словам, даже обсуждение этой идеи может помочь подтолкнуть израильскую сторону к тому, чтобы больше думать о завершении операции и обдумать ситуацию после этого.

Один из вариантов, который рассматривают американские и европейские чиновники, предусматривает расширение роли Организации по наблюдению за выполнением условий перемирия – органа, который был создан в 1949 году для помощи в выполнении соглашений о перемирии между палестинцами и Израилем после войны, вспыхнувшей в 1948 году после создания Еврейского Государства.

Израильские чиновники выразили скептицизм относительно того, что силы ООН будут эффективными или способными взять на себя такую задачу. Они сказали, что армия Израиля должна будет входить и выходить из Газы по собственному желанию, чтобы убедиться, что ХАМАС или любая другая антиизраильская сила не восстанавливается.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник подчеркнул, что Израиль не может оставаться в Газе после войны. По его словам, "палестинские власти должны вернуться в Газу"

Госсекретарь США Энтони Блинкен также предупредил, что Израиль не может снова оккупировать Газу после окончания войны с ХАМАС.