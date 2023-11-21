В правительстве Швеции предлагают депортировать мигрантов за "неблагополучный образ жизни"

Во вторник Швеция заявила, что хочет ввести новые требования, которые позволят депортировать искателей убежища и иммигрантов за злоупотребление наркотическими веществами, связь с преступными группировками или высказывания, угрожающие шведским ценностям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

"Предпосылкой успешной интеграции является то, что люди, которые хотят жить в Швеции, также должны придерживаться основных норм, жить честно и хорошо себя вести", – заявила министр миграции Мария Мальмер Стенергард.

Правительство правого меньшинства премьер-министра Ульфа Кристерссона пришло к власти год назад – при поддержке ультраправых Шведских демократов – и пообещало бороться с иммиграцией и преступностью.

Паулина Брандберг, министр по вопросам гендерного равенства, заявила журналистам, что правительство пересмотрит шведское законодательство, чтобы определить, существуют ли конкретные основания для отзыва видов на жительство.

Однако она перечислила потенциальные примеры "недостатков в образе жизни", включая мошенничество с льготами, долги, нечестный образ жизни, злоупотребление наркотическими веществами, а также связь с преступными сетями или насильственными и экстремистскими группировками, которые "угрожают основным шведским ценностям".

Брандберг сказала, что в ходе проверки будет также рассмотрено, "возможно ли и уместно ли включать заявления, которые серьезно угрожают основным шведским демократическим ценностям".

"Если вы желаете чего-то другого, чем эти демократические ценности, или даже активно работаете против того, за что выступает Швеция, то вам просто не стоит здесь жить", – сказала Брандберг.

"Основной принцип шведского иммиграционного законодательства заключается в том, что только шведские граждане имеют безусловное право проживать в Швеции", – заявил журналистам Людвиг Асплинг, пресс-секретарь по вопросам миграции "Шведских демократов".

Выступая на общественном радио Sveriges Radio, министр юстиции Гуннар Штроммер также объявил о проверке, направленной на расширение полномочий по лишению гражданства.

В некоторых случаях отмена шведского гражданства может привести к тому, что человек станет лицом без гражданства.

"Я сам не вижу возражений против этого. Но это часть проверки, и мы увидим, к чему она приведет", – сказал Штроммер.

Швеция приняла большое количество иммигрантов с 1990-х годов, в основном из стран, охваченных конфликтами, включая бывшую Югославию, Сирию, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак.

Напомним, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия создали альянс для облегчения депортации нелегальных мигрантов.

Италия, Словения и Хорватия также договорились об усилении сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией.