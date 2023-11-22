Большинство американцев поддерживает дополнительную помощь Украине

Более половины американцев поддерживает предоставление дополнительной финансовой и военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует национальный опрос от NBC News.

Согласно данным исследования, 55% опрошенных граждан США выступают за выделение Киеву дополнительных средств и поставки большего количества военной помощи.

По данным опроса, 26% респондентов заявили о своей твердой поддержке увеличения помощи Украине, тогда как 29% заявили, что склоняются к этому. В то же время 43% опрошенных выступили против.

Избиратели демократов куда больше поддерживают помощь Украине: 77% высказались за дополнительное финансирование и военную помощь Киеву, по сравнению с лишь 35% сторонников республиканцев.

Как свидетельствует исследование, в целом американские избиратели, независимо от партийной принадлежности, больше поддерживают увеличение финансирования для укрепления безопасности на южной границе США, чем поддержку других стран, находящихся в конфликтах – 74%. Для сравнения, среди других стран наибольшую поддержку имеет гуманитарная помощь сектору Газы – 58%.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.

Как известно, администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.