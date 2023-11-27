Министр обороны Британии прокомментировал данные разведки о наибольших потерях РФ с начала вторжения

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на сообщение разведки своего ведомства о том, что в течение последних шести недель потери российских оккупационных войск являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет "Европейская правда", свой комментарий он опубликовал в Twitter (X).

По его словам, президент РФ Владимир Путин усиливает свое вторжение в Украину, бессмысленно посылая на смерть больше россиян, чем когда-либо с начала войны.

"Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их наступление, но мы не можем успокаиваться", – отметил Шаппс.

Министр обороны Великобритании также отметил, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке Запада, чтобы бороться и победить в войне.

Ранее британская разведка сообщила, что эти потери российских оккупантов являются результатом наступления на Авдеевку Донецкой области.

Перед этим британская разведка сообщала, что Россия в течение ноября перебросила стратегические системы ПВО из Калининградской области на замену утраченным в войне с Украиной.

Также в ведомстве высказывали предположение, что логистические проблемы Черноморского флота РФ в Новороссийске влияют на способность России бить по Украине крылатыми ракетами.