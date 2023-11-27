ЕС дал окончательное разрешение на торговое соглашение с Новой Зеландией

Брюссель дал окончательный зеленый свет торговому соглашению между Евросоюзом и Новой Зеландией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Европейский Совет заявил, что принял договор, установив, что он вступит в силу "вероятно, в начале 2024 года" после того, как его ратифицирует Веллингтон.

Соглашение предусматривает поэтапное снижение пошлин на новозеландский импорт баранины, говядины, вина и фруктов, таких как киви, а также на европейский экспорт, включая машины, транспортные средства, шоколад, вино и прочее.

Двусторонняя торговля товарами и услугами сейчас составляет 9,1 миллиарда евро, но ожидается, что за 10 лет она вырастет на 30% благодаря новому соглашению.

По оценкам правительства Новой Зеландии, оно может приносить дополнительно 365 миллионов долларов ежегодно от экспорта говядины, овец и молочных продуктов. ЕС является третьим по величине экспортным рынком для государства из Океании.

Европейская комиссия подчеркнула, что все продукты питания, которые попадают на рынок ЕС, должны соответствовать стандартам ЕС, и пообещала "надежную" систему проверок.

Принятие торгового соглашения с Новой Зеландией контрастирует с неудачной попыткой в прошлом месяце достичь куда большего соглашения, которое ЕС обсуждал в течение шести лет с Австралией.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч тонн кофе и какао, хранящихся на складах ЕС, рискуют быть уничтоженными из-за принятого закона о вырубке лесов, который вступил в силу в июне.

Напомним, в марте стало известно, что изображение горной вершины Маттерхорн будет изъято из упаковки известного шоколада Toblerone после того, как часть производства продукта будет перенесена за пределы Швейцарии.

После этого лакомство юридически не сможет называться "швейцарским".