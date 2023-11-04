Еврокомиссия объяснила конгрессменам США, почему важно поддерживать Украину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о своих разговорах с сенаторами и конгрессменами США о важности продолжения поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Когда у нас были разговоры во время саммита в США, мы доложили о нашей помощи и говорили о 50 млрд евро, которые предложили Евросовету, и по которым надеемся достичь согласия до конца года", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, это был обмен мнениями, поскольку с первого дня ЕС и США координируют свою работу.

"У меня также была возможность поговорить с сенаторами и конгрессменами Соединенных Штатов, где мы объяснили им, что мы делаем, и почему мы считаем, что это чрезвычайно важно, чтобы Украина имела финансовую стабильность и прогнозируемость бюджета", – резюмировала фон дер Ляйен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя объявление военной помощи для Украины в пятницу, заявила, что США будут выделять меньшие пакеты такой помощи из-за отсутствия решения Конгресса о дополнительном финансировании.

Напомним, Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Но новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.