Кулеба: в ЕС почти согласовали решение об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины

В Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в Брюсселе.

Кулеба отметил, что одной из тем его разговора с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом было создание общеевропейской правовой рамки для использования замороженных российских активов в интересах восстановления Украины.

"Этот вопрос болезненный, мы уже неоднократно подчеркивали, что пауза между обещанием со стороны ЕС принять такую юридическую рамку и собственно ее принятием затянулась... Сегодня я получил четкий ответ относительно временных рамок и содержания этого решения, которое будет принято", – заявил Дмитрий Кулеба.

"Мы будем продолжать давить в этом вопросе, потому что считаем, что Россия должна платить за преступления, совершенные на территории Украины, и разрушения, которые она причинила", – добавил он.

Также Кулеба сообщил, что ему представили видение ЕС относительно возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

Кулеба заявил, что Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям против российского ядерного сектора, хотя и предлагала, как избавиться от зависимости от России в этом плане.