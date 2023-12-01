США стремятся вдвое сократить энергетические доходы РФ до 2030 года

Соединенные Штаты намерены вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа до конца этого десятилетия.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Financial Times заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это стало реальностью", – заверил он, имея в виду прогноз Международного энергетического агентства о том, что экспорт нефти и газа РФ может упасть минимум на 40-50 процентов до 2030 года, если западные санкции против российской энергетической отрасли сохранятся.

По словам чиновника, который ранее работал послом в Украине, санкции США, в частности против энергоносителей, должны стать гарантией того, что РФ больше никогда не сможет напасть на одного из своих соседей.

"Это то, чего нам придется придерживаться в течение многих лет, пока Путин будет продолжать эту войну", – отметил Пайетт.

"Цель этих санкций – изменить поведение РФ и гарантировать, что Путин не будет иметь возможности, когда бы не было достигнуто определенного мира, использовать три-четыре года для перевооружения и подготовки к третьему этапу вторжения в Украину", – добавил он.

Пайетт отметил, что США ищут способы сделать менее эффективным теневой флот РФ, который та использует для обхода ограничений, что позволяет ему продавать нефть покупателям, преимущественно в Индии и Китае, по ценам, превышающим верхний предел, установленный странами G7.

На вопрос, поддержит ли Вашингтон меры, которые заставят западных страховщиков требовать больше информации от грузоотправителей и проводить более тщательную проверку судов, перевозящих российскую нефть, чиновник ответил, что США будут следить за развитием событий и призвал следить за этим.

"Мои коллеги в Министерстве финансов, которые ведут эту работу, очень внимательно изучают вопрос, как нам обеспечить дальнейшую эффективность этой политики", – сказал Пайетт.

Он также указал, что препятствование будущим доходам России столь же важно, как и нанесение ущерба ее текущим финансам.

"Это имеет огромные геополитические последствия с точки зрения того, как Кремль может вести себя на международной арене, и способности РФ использовать свои энергоресурсы как стратегический актив, а также продолжать реваншистские действия против своих соседей", – резюмировал Пайетт.

Согласно предварительной информации СМИ, владельцы нефтяных танкеров в самой мощной в мире государстве-судовладельце Греции уменьшили количество российской нефти, которую они перевозят.

Перед этим сообщалось, что три крупные греческие судоходные компании в течение последних недель прекратили транспортировку российской нефти, чтобы избежать санкций США, наложенных на отдельных перевозчиков нефти из РФ.

В октябре США ввели первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые перевозили российскую нефть по цене выше установленного западными государствами лимита в 60 долларов за баррель. Позже под санкции попали еще три судна.