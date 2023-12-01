Столтенберг снова напомнил Эрдогану, что Швецию надо принять в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу на полях климатического саммита COP28 сказал, что "пришло время" позволить Швеции стать членом военного альянса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Столтенберг сказал в интервью АР.

По словам генсека, на встрече с Эрдоганом он призвал Турцию завершить процесс ратификации прокотола о членстве Швеции в Североатлантическом Альянсе.

"Я встретился с президентом Эрдоганом сегодня утром и повторил свое сообщение о том, что пришло время завершить процесс присоединения Швеции", – сказал он.

Столтенберг при этом не смог сказать, когда ожидает завершения процесса ратификации.

"Не могу назвать точной даты, но приветствую тот факт, что всего несколько недель назад президент Эрдоган подал документы на ратификацию в турецкий парламент. Мое послание на сегодняшней встрече, конечно, заключалось в том, что пришло время обеспечить, чтобы парламент завершил свои обсуждения и завершил ратификацию Швеции как официального члена НАТО", – добавил он.

Турция и Венгрия – единственные страны НАТО, которые еще официально не одобрили заявку Швеции на вступление в Альянс.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Тогда Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Но этим планам не суждено было осуществиться: комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции из-за "отсутствия ясности по вопросу".