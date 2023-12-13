В ЕС убеждены, что поставят Украине миллион снарядов в следующем году

В Евросоюзе убеждены, что смогут достичь показателя в миллион поставленных Украине боеприпасов в следующем году, несмотря на то, что сейчас процесс затормозился.

Об этом журналистам в Брюсселе рассказал европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ЕС уже поставил Украине 500 тысяч снарядов.

"Если вы спросите меня о текущей траектории, я думаю, что мы достигнем ее в следующем году. Это правда, мы немного задержались. Но руководство поставило перед собой амбициозную цель, которая требовала от них усилий", – отметил чиновник.

Он добавил, что для достижения этой цели ЕС сотрудничает с партнерами, порой непублично, чтобы найти боеприпасы в странах, в которых они есть.

По данным Reuters, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов для Украины до весны 2024 года.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

В то же время в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.