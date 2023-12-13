В Швейцарии избрали нового президента и членов правительства

В среду в Швейцарии избрали нового президента и определили состав правительства страны на следующие четыре года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Нынешняя министр обороны Виола Амхерд займет пост президента с января, заменив Алена Берсе на этой почетной должности, которая ежегодно ротируется между членами кабинета министров страны.

Парламент страны также проголосовал за избрание Беата Янса в кабинет министров, состоящий из семи членов, в качестве преемника Берсе, который решил уйти в отставку в конце года.

Другие члены межпартийного кабинета были переизбраны на следующий четырехлетний срок.

Баланс швейцарского правительства не изменится после сдвига вправо на всеобщих выборах в октябре, поскольку Янс происходит из той же левоцентристской социал-демократической партии, что и Берсе.

Министр юстиции Элизабет Бауме-Шнайдер также переизбрана в Федеральный совет от Социал-демократической партии.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис и министр финансов Карин Келлер-Суттер, оба от правоцентристских Свободных либералов, также остаются на своих должностях.

Министр транспорта Альберт Роэсти и министр экономики Ги Пармелин от Швейцарской народной партии также были переизбраны.

Новый президент Амхерд представляет Центристскую партию в коалиции, которая руководствуется консенсусом.

Напомним, председатель Партии зеленых Швейцарии Бальтазар Глеттли решил уйти в отставку с должности после неудачных результатов политсилы на выборах в октябре.

На последних парламентских выборах в Швейцарии, которые состоялись в октябре, победила правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP), которая показала один из лучших результатов в истории политсилы.

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