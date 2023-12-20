Дания присоединится к международной коалиции по защите судоходства в Красном море

Дания решила присоединиться к международной военно-морской коалиции под руководством Соединенных Штатов для борьбы с атаками на гражданские суда в Красном море.

Об этом Министерство обороны Дании сообщило в среду в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

Reuters не приводит подробностей ответа датского Минобороны, в ведомстве также официально не объявляли об участии в коалиции.

Напомним, 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

Тогда сообщалось, что в миссии, кроме Штатов, примут участие Великобритания, Канада, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Бахрейн.

В рамках коалиции Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море.

В отдельном заявлении Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда под предлогом якобы их связи с Израилем.