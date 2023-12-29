СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей

Турция обратилась в США за разрешением на совместное производство двигателей компании GE Aerospace, которые используются в самолетах F-16, потому что хочет установить их на истребителях собственного производства.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам источников агентства, Турция стремится производить двигатели GE F110, чтобы обеспечить поставки для начального этапа создания истребителя TAI Kaan, первый полет которого запланирован на январь 2024 года.

Турция хочет использовать двигатели F110 в самолетах Kaan, пока не разработает свои собственные, добавили собеседники агентства.

Официальные представители США в Анкаре и турецкого правительства отказались от комментариев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал модернизацию устаревших военно-воздушных сил страны своим приоритетом после того, как в 2019 году США исключили Турцию из программы по созданию истребителя F-35 американской компании Lockheed Martin, поскольку Анкара согласилась приобрести российские ЗРК С-400.

Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган во время визита в Берлин в ноябре мог попросить у канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon.

Кроме того, от переговоров с США о продаже Турции F-16 зависит турецкое одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО. Анкара в последнее время открыто заявляет, что для окончательного разблокирования вступления Швеции ждет решения Конгресса США по истребителям.

В разговоре главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном после голосования на комитете Фидан вновь повторил ожидания по F-16.