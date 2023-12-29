Корабль США сбил беспилотник и баллистическую ракету в Красном море

Американский военный корабль накануне сбил в Красном море беспилотник и противокорабельную баллистическую ракету, выпущенные поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами-хуситами.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), информирует "Европейская правда".

"Эсминец ВМС США Mason (DDG 87) сбил один беспилотник и одну противокорабельную баллистическую ракету в южной части Красного моря, которые были запущены хуситами", – говорится в заявлении.

Как отметили в командовании, ни одному из 18 кораблей в этом районе не был нанесен ущерб, также не было информации о раненых.

Ранее стало известно, что Пентагон пытается заверить судоходные компании, что многонациональные силы обеспечивают безопасность судоходства через Красное море и Суэцкий канал, несмотря на то, что нападения повстанцев-хуситов продолжаются.

Напомним, 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

В рамках коалиции Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море.