Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил срочную продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 и связанного с ними оборудования на сумму около $147,5 млн.

Об этом проинформировало Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, информирует "Европейская правда".

"Соединенные Штаты преданы безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю развить и поддерживать сильный и готовый к самообороне потенциал. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", – говорится в сообщении.

Снаряды будут поставляться из запасов армии США.

В ведомстве отметили, что продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Как сообщает Reuters, Блинкен заявил о чрезвычайной ситуации, требующей немедленной продажи Израилю снарядов, тем самым отменяя процедуры в Конгрессе.

Это уже второй раз за месяц администрация Байдена пропускает рассмотрение Конгрессом вопроса о продаже оружия Израилю. 9 декабря администрация использовала чрезвычайные полномочия, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тысяч танковых снарядов.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.