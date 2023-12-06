Британия выделит Украине более 43 млн евро на гуманитарную помощь

Великобритания предоставит гуманитарную помощь Украине на сумму 37 миллионов фунтов (более 43 миллионов евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское правительство.

Согласно заявлению, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявит о выделении этих средств во время своего визита в США 6 декабря.

Накануне визита чиновник объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере 29 миллионов фунтов, а также о выделении еще 7,75 миллиона фунтов на гуманитарную деятельность, направленную на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев населения Украины.

Это финансирование является частью общего объема гуманитарной помощи Украине и региону от Великобритании в размере 127 миллионов фунтов на 2023-2024 годы, о чем было объявлено на Конференции по вопросам восстановления Украины в июне.

Общая военная, гуманитарная и экономическая поддержка Украины со стороны Великобритании сейчас составляет почти 11 миллиардов фунтов.

Накануне Кэмерон пообещал, что в следующем году поддержка Украины со стороны Лондона не сократится.

Напомним, Кэмерон посетит Вашингтон в среду, 6 декабря, в рамках своего первого визита в США с момента вступления в должность. Визит будет проходить с акцентом на поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Кэмерон свой первый рабочий визит за границу на новой должности совершил 16 ноября в Украину. В Киеве он заявил, что РФ напрасно надеется переждать войну.