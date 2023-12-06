Президент Латвии ответил на угрозы Путина Риге

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс прокомментировал угрозы российского диктатора Владимира Путина в адрес балтийской страны, где он заявил, что если Рига продолжит "нынешнюю политику в отношении русскоязычного населения", то власть столкнется с "соответствующим отношением внутри страны".

Как пишет "Европейская правда", об этом Ринкевичс сказал в интервью Neatkarīgās.

Глава государства назвал это политикой запугивания, напомнив, что в российской пропаганде распространены нарративы о том, что все их граждане или те, кто принадлежат к "русскому миру", подвергаются жестокому обращению.

"На самом деле это попытка скрыть все зверства, которые РФ совершает в Украине. Это даже не была прямая угроза – это была попытка всколыхнуть и призвать к каким-то антиправительственным действиям тех, кто все еще чувствует себя частью "русского мира" и кто думает, что все еще живет в Российской империи", – отметил Ринкевичс.

По его словам, в последнее время он заметил попытки разделить не только латвийское общество, но и западное общество, чтобы различными способами подорвать поддержку Украины – в практическом, политическом и моральном плане.

"Мы все хорошо знаем, что русские, живущие в Латвии, не подвергаются дискриминации, но существуют вполне законные требования знать язык страны, а это основа любой страны. Мы видим, что в РФ нет демократической дискуссии с теми, кто имеет другое мнение, или с теми, кто не может общаться на русском языке. С этой точки зрения – это часть стратегического нарратива, в котором доминируют попытки запугивания", – подчеркнул Ринкевичс.

Президент Латвии заверил, что Рига будет делать все возможное, чтобы мобилизовать ЕС и НАТО как на военную, так и на финансовую поддержку Украины.

"Да, это сложнее, появляется больше скептиков, и этим пользуется и российская дипломатия, и пропагандистская машина, пытаясь сказать нам, что поддержка Украины закончилась, она вот-вот сдастся, и вы будете следующими – бойтесь, сидите под елкой и ждите страшного волка!" – сказал Ринкевичс.

Он добавил, что вместо того, чтобы бояться, латвийская власть должна как можно лучше выполнять ту работу, которую ей поручили – национальная оборона, система внутренних дел, здравоохранение и тому подобное. Президент подчеркнул, что важна также поддержка Украины – не только материальная, но и моральная.

Ранее, комментируя слова главы СВР Украины о планах РФ напасть на страны Балтии, Ринкевичс сказал, что РФ мечтает восстановить Российскую империю, не только когда речь идет о странах Балтии, Молдове или Казахстане, но также и о Финляндии.

Перед этим спикер Сейма Латвии Дайга Миериня назвала российскую агрессию глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.

Также президент Латвии заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".