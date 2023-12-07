Алиев назначил досрочные президентские выборы в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг назначил досрочные президентские выборы на 7 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в документе, который опубликовал его офис, сообщает Reuters.

61-летний Алиев в последний раз был переизбран в 2018 году на семилетний срок. Учитывая авторитарный режим в стране, его наверняка переизберут снова и в следующем году.

Благодаря нефтяным богатствам Азербайджана Алиев создал прочный альянс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, при этом поддерживая рабочие отношения как с Россией, так и с Западом.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Годы посредничества ЕС, США и России не смогли заставить Армению и Азербайджан подписать мирное соглашение. Обе так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случаются пограничные столкновения.

Азербайджан, который имеет тесные связи с Турцией, в последние месяцы неоднократно отказывался от мирных переговоров при посредничестве США и ЕС, которых обвинял в проармянской предвзятости.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян говорил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.