СМИ: США могут нанести новые удары по позициям хуситов в Йемене

В США после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене не исключили возможности новых ударов.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии Axios заявили два неназванных высокопоставленных чиновника США.

По их словам, США ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.

Кроме того, как отмечают собеседники портала, американские силы в регионе готовы защищаться и нанести новые удары по ним, если это потребуется, хотя и не стремятся к эскалации.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.