СМИ: США могут нанести новые удары по позициям хуситов в Йемене
В США после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене не исключили возможности новых ударов.
Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии Axios заявили два неназванных высокопоставленных чиновника США.
По их словам, США ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.
Кроме того, как отмечают собеседники портала, американские силы в регионе готовы защищаться и нанести новые удары по ним, если это потребуется, хотя и не стремятся к эскалации.
Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.
В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.
В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.
Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.