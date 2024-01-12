Эрдоган осудил удары США и Британии по хуситам: Они превращают Красное море в море крови

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил в пятницу авиаудары США и Великобритании по йеменским повстанцам-хуситам, заявив, что атака превратит Красное море в "кровавую баню".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

"Прежде всего, они (ответные удары западных союзников. – Ред.) не пропорциональны. Все это является непропорциональным применением силы", – сказал Эрдоган.

"Такое впечатление, что они стремятся превратить Красное море в кровавую баню", – добавил он.

Эрдоган заявил, что его правительство получало новости из разных каналов о том, что хуситы ведут "успешную оборону и дают успешные ответы как США, так и Британии".

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.