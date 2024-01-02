Немецкий депутат: У нас есть только 5-8 лет, чтобы подготовиться к войне с Россией 

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза в парламенте Германии, бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер считает, что у государств НАТО есть примерно 5-8 лет, чтобы подготовиться к войне с Россией.

Об этом он рассказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Несколько недель назад министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис предупредил, что Россия готовит военный потенциал для противодействия НАТО. Комментируя рост угрозы, которую РФ представляет для государств НАТО, Кизеветтер дал понять, что допускает будущую российскую агрессию через несколько лет.

"У нас есть только 5-8 лет на подготовку, некоторые говорят, что минимум три года. Россия уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например Латвии.

Москва использует миграцию как оружие. Мы должны понимать, что Россия начнет еще больше провокаций и будет пытаться расколоть наше общество, пытаться внести сумятицу, например, увеличив миграцию", – отметил депутат.

Он добавил, что, по пессимистическому сценарию, российская война против Украины может вызвать выезд большего количества украинцев в Европу этой зимой. Это спровоцирует часть избирателей голосовать за популистские партии накануне выборов в Европарламент.

"Я вижу вызовы, которые будут созданы массовой миграцией, ужасными событиями в Украине и нашими очень пацифистскими настроениями, которые вырастут и помешают инвестициям в военную деятельность. Мы должны противостоять этому", – сказал немецкий законодатель.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса "присесть и успокоиться" после того, как тот в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.