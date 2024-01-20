СМИ: ЕС хочет реформировать фонд военной помощи Украине на 5 млрд евро

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза представило государствам-членам предложение по реформированию фонда, который оказывает военную поддержку Украине, поскольку ЕС переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

В документе изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 миллиардов евро, о котором правительства стран ЕС не могли договориться.

В рамках нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира (ЕФМ), страны-члены ЕС получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решение о выделении и выплате средств требуют единодушной поддержки.

"Необходимо как можно быстрее достичь политического согласия относительно предложенной цели – увеличить общий финансовый потолок ЕФМ на 5 миллиардов евро, специально предназначенных для Украины", – говорится в документе.

Дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года, исходя из потребностей Украины и при условии политического лидерства со стороны государств-членов, отмечают в проекте.

В материале говорится, что дипломатические представители нескольких стран, в том числе Германии, на встрече в среду высказали предположение, что ЕФМ в его нынешнем виде становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет осуществляться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов.

Другие страны-члены хотели бы, чтобы фонд помощи был встроен в ЕФМ, в то время как некоторые страны хотят сохранить нынешний механизм, сообщает агентство Bloomberg.

Предложение внешнеполитического ведомства ЕС направлено на согласование различных позиций путем изменения управления фондом, включая фиксацию ставок возмещения и предоставление более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.

Как говорится в проекте, возмещение за поставки со складов и односторонние закупки будут постепенно отменены.

Предполагается, что фонд два основных направления, которые будут поддерживаться через ЕФМ: предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность, а также продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Этот инструмент должен дополнить любую двустороннюю помощь, предоставляемую Киеву государствами-членами.

Планируется, что фонд будет использоваться для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и средствах противовоздушной обороны, а также нелетальных элементах, таких как разминирование, военно-медицинское обеспечение и кибербезопасность.

Привлечение неевропейского вооружения и услуг к работе ЕС по подготовке и оснащению украинских войск, например, в рамках коалиции истребителей F-16, должно рассматриваться в каждом конкретном случае, говорится в документе.

Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС будет иметь возможность произвести не менее 1,3 миллиона снарядов до конца 2024 года, чтобы большинство из них получала Украина.

Перед этим Бретон выдвинул идею создать оборонный фонд Европейского Союза в размере 100 миллиардов евро и призвал нарастить производство оружия, чтобы сравниться с потенциалом РФ.

"Я убежден, что мы это сделаем", — сказал он, добавив, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 1 февраля. Решение о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность должен одобрить именно Европейский совет.

Ранее "ЕвроПравда" рассказывала, как усилия Европы, направленные на увеличение производства вооружений и помощь Украине в борьбе с российским вторжением, столкнулись с неожиданным препятствием в лице немецких местных властей.