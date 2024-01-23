Bloomberg: ЕС рассматривает жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине

Лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля.

Об этом Bloomberg рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что в понедельник Венгрия выступила против предложения ЕС по созданию нового фонда, который призван обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине.

Предложение появилось после того, как в середине декабря Орбан торпедировал решение о четырехлетнем финансовом пакете для Украины.

По словам собеседников агентства, государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия.

Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его, и подготовка к такому сценарию уже идет полным ходом, добавляют европейские чиновники.

Возможный запасной вариант заключается в том, чтобы остальные страны-члены ЕС предоставляли деньги Украине вне бюджетного процесса ЕС.

Источники подчеркнули, что Орбан решит пойти этим путем, ЕС может запустить следующий этап штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как страны-члена.

В то же время агентство отмечает, что такой сценарий может привести к более широкой конфронтации, поскольку премьер Словакии Роберт Фицо ранее предупредил, что будет защищать Венгрию от шагов, направленных на лишение ее права голоса в ЕС.

После встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС, состоявшейся в понедельник в Брюсселе, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в опубликованном в Facebook видеообращении заявил, что его страна не поддерживает пересмотр нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государства-члены получают компенсацию за оружие, которое они направляют Украине.

Сийярто заявил, что вопрос финансирования будет обсуждаться во время его встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января. Будапешт рассмотрит возможность снятия блокировки, если Украина предоставит "гарантии", что венгерские компании не будут добавлены в список спонсоров международной войны.

Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на этот пакет помощи при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.