В Европарламенте поддержали смягчение правил в отношении ГМ-растений

Депутаты комитета по вопросам окружающей среды Европарламента поддержали предложение смягчить правила в отношении генетически модифицированных растений, произведенных с помощью так называемых новых геномных технологий, что вызвало резкую критику со стороны экологических групп.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Комитет по вопросам окружающей среды, здравоохранения и безопасности пищевых продуктов принял свою позицию по предложению Еврокомиссии смягчить правила в отношении генетически модифицированных растений 47 голосами против 31. Еще четверо депутатов воздержались.

Теперь ожидают, что Европарламент проголосует за предложенный закон во время пленарной сессии 5-8 февраля, прежде чем начать переговоры со странами-членами ЕС, которые остаются разделенными по этому вопросу.

В этом месяце 37 лауреатов Нобелевской премии и другие ученые призвали законодателей ЕС поддержать новые геномные технологии (НГТ) и "отбросить тьму антинаучных страшилок".

Действующее законодательство дает защитникам окружающей среды уверенность в том, что Евросоюз не превратится в свободное пространство для транснациональных агрокорпораций, которые смогут массово производить ГМО и продавать продукцию 450-миллионному населению ЕС без детальной маркировки и предупреждений.

Впрочем, законодатели договорились создать две разные категории и два набора правил для генетически модифицированных растений, произведенных с помощью НГТ.

Те, которые будут считаться эквивалентными традиционным культурам, будут освобождены от законодательства о ГМО, но другие НГТ-растения должны будут соответствовать действующим требованиям.

Комитет согласился, что должен оставаться запрет на все НГТ-растения в органическом производстве. Он также согласился на запрет всех патентов, поданных на НГТ-растения, заявив, что это поможет "избежать правовой неопределенности, увеличения расходов и новых зависимостей для фермеров и селекционеров".

Докладчик комитета Джессика Полфьярд назвала это предложение критически важным для укрепления европейской продовольственной безопасности.

"У нас наконец появился шанс внедрить правила, которые поддерживают инновации, и я с нетерпением жду скорейшего завершения переговоров в Европарламенте и Совете ЕС", – сказала она.

Природоохранная группа Greenpeace утверждает, что в случае принятия новый закон может угрожать правам фермеров и потребителей, поскольку он не обеспечивает достаточной защиты от загрязнения сельскохозяйственных культур новыми ГМО.

Ранее несколько десятков экологов в Вильнюсе организовали контрпротест против демонстрации фермеров, проходящей у здания правительства. Экологи призывают правительство не идти на компромиссы в ущерб природе во время переговоров с фермерами.

Сообщалось, что около 3 тысяч фермеров протестуют в Вильнюсе против сельскохозяйственной политики литовского правительства.

Напомним, в Польше 24 января начинается общенациональный протест фермеров с требованиями по защите их бизнеса от импорта из третьих стран, в частности Украины.