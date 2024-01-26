Кулеба: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий, обсудят производство БПЛА

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен во время визита в Николаев 26 января обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой проведение двустороннего форума оборонных индустрий.

Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с датским коллегой, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД сказал, что при обсуждении с Расмуссеном уделил внимание сотрудничеству в оборонной сфере и обратил внимание, что Дания имеет серьезный потенциал в производстве дронов.

"Поэтому мы договорились, что Министерство иностранных дел совместно с Минобороны и привлечением Министерства стратегических отраслей промышленности организует украинско-датский Форум оборонных индустрий. Сделаем особый фокус на развитии совместных проектов по производству дронов", – добавил он.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дания окажет помощь объемом более 12 миллионов евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины.

Напомним, глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен приехал в Украину и посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги.

В Николаеве он объявил об открытии датского консульства в этом городе.