СМИ: Поставка датских F-16 в Украину задерживается на полгода

Датское издание Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны сообщает, что поставка Данией истребителей F-16 Украине откладывается на полгода.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

Копенгаген должен был поставить первые шесть самолетов до нового 2024 года, но вместо этого их доставка ожидается во втором квартале, сообщили изданию в ведомстве.

В публикации говорится, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых – успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16 в Украине, заявили в министерстве, не предоставив более подробной информации.

По данным Berlingske, в настоящее время шесть украинских пилотов проходят подготовку на этих истребителях в Дании. В августе премьер Дании Метте Фредериксен пообещала отправить Киеву 19 самолетов F-16.

Накануне сообщалось, что Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков.

На этой неделе Норвегия объявляла, что отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов их использованию, и подтвердила отправку 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении.

Бельгия также отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для обучения украинских пилотов.

Украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в США, Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.