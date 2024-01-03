Норвегия отправит два F-16 в Данию для обучения украинских пилотов
Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов их использованию.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам, сообщает Reuters.
По словам министра, Норвегия уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских пилотов.
В то же время норвежские военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на истребители пятого поколения F-35.
Ранее Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16.
В конце декабря стало известно, что первая группа украинских летчиков прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и сейчас учится управлению истребителями F-16 в Дании.
Перед этим сообщалось, что с 2024 года Франция присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях.
В Румынии при содействии Нидерландов в ноябре открыли учебный центр F-16, который в том числе будет принимать и украинцев.