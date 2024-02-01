Politico: Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в убеждении Орбана на саммите ЕС

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон в течение последних недель готовили почву, чтобы убедить Виктора Орбана не блокировать 50 миллиардов финансовой помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico от источников, знакомых с ходом переговоров.

По информации собеседника издания в окружении Мелони, она еще несколько месяцев назад – то есть до саммита ЕС в декабре – начала налаживать контакты с окружением Орбана, а в среду, накануне встречи 1 февраля, делегации допоздна работали для поиска компромисса.

На этой неделе премьер Италии также говорила с премьером Венгрии по телефону, провела часовую встречу в Брюсселе перед саммитом и снова – утром 1 февраля перед началом заседания Европейского совета.

"Она несколько раз пыталась быть мостом, и складывается впечатление, что на этот раз это сработало", – сказал Politico один из дипломатов ЕС.

Свою роль в убеждении Орбана сыграл и Макрон, который активно общался с ним в последние недели, а во время личной встречи в январе попросил венгерского премьера поделиться своим видением того, как лучше интегрировать восточные страны ЕС.

"Он никогда не хотел противостоять Орбану, а наоборот, хотел привлечь его на свою сторону. Это подход, который сегодня приносит свои плоды", – сказал Politico собеседник из окружения французского президента.

Эти действия позволили председателю Евросовета Шарлю Мишелю очень быстро объявить о договоренности лидеров ЕС по 50 миллиардам евро для Украины – без фактического детального обсуждения все присутствующие согласились с планом, который предусматривал незначительные уступки Венгрии.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.