В Бельгии фермеры перекрыли порт Антверпена

Сотни фермеров на тракторах заблокировали дороги вокруг одного из крупнейших контейнерных портов Европы в бельгийском Антверпене, требуя лучшей оплаты и условий труда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам директора ассоциации портовых компаний Alfaport VOKA Стефана Ван Фречема, протесты нарушили операции в порту.

"Ни один груз не могут доставить или забрать, поскольку грузовики остановили, а сотрудников допускают к работе только после длительного ожидания", – отметил он.

Ван Фречем добавил, что это стоит компаниям, работающим в порту, миллионы евро "за конфликт, в котором они не участвуют".

Задержки в обработке грузов добавляются к проблемам, с которыми уже сталкиваются портовые компании, поскольку нападения на коммерческие суда в Красном море заставляют их держаться подальше от Суэцкого канала и выбирать более длинные маршруты в обход Африки.

"Цепи поставок уже нарушены. Теперь корабли, которые уже работают вне своего привычного графика, прибывают в порт, где не могут разгрузиться. Это вызывает большое беспокойство", – указал Ван Фречем.

Представитель порта сообщил, что дороги заблокировали в разных местах, что нарушило движение и вызвало длинные очереди грузовиков.

Этому протесту фермеров предшествовали подобные акции фермеров во Франции, Бельгии, Нидерландах и других странах, которые также требуют смягчения экологических норм и лучшей защиты от дешевого импорта.

В частности, польские фермеры днем 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной "Корчева – Краковец".

Ранее испанские фермеры устроили протесты по всей территории страны с блокированием дорог.

Итальянские фермеры в пятницу проехались под Колизеем тракторами в цветах национального флага, а венгерские – устроили протест у границы с Украиной.